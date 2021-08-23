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В Мексиканском заливе на нефтяной платформе вспыхнул пожар, есть пострадавшие: видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 09:58
В Мексиканском заливе на нефтяной платформе вспыхнул пожар, есть пострадавшие: видео - Фото
Пожар на нетеплатформе Pemex в Мексиканском заливе 22 августа 2021 года (Фото – EPA)

Вчера, 22 августа 2021 года, на морской платформе в южной части Мексиканского залива вспыхнул пожар. Gострадали не менее пяти человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу мексиканской госкомпании Pemex.

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Возгорание произошло на платформе E-Ku-A2 на нефтяном месторождении Ку-Малуб-Заап в заливе Кампече. Пожар был взят под контроль к 16:30 по местному времени.

Пострадавшие с ожогами доставлены в больницы, причина пожара расследуется.

Платформа находилась в эксплуатации, когда начался пожар, рабочие были эвакуированы.

Денис Юдин
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пожар добыча нефти Pemex Мексиканский залив
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