В Мексиканском заливе на нефтяной платформе вспыхнул пожар, есть пострадавшие: видео

Вчера, 22 августа 2021 года, на морской платформе в южной части Мексиканского залива вспыхнул пожар. Gострадали не менее пяти человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу мексиканской госкомпании Pemex.

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Возгорание произошло на платформе E-Ku-A2 на нефтяном месторождении Ку-Малуб-Заап в заливе Кампече. Пожар был взят под контроль к 16:30 по местному времени.

Пострадавшие с ожогами доставлены в больницы, причина пожара расследуется.

Платформа находилась в эксплуатации, когда начался пожар, рабочие были эвакуированы.

#AlMomento | Reportan explosión en la plataforma KU-Alfa, perteneciente al complejo Ku-Maloop Zaap en la sonda de Campeche. Hay varios heridos. Información en proceso pic.twitter.com/qKsz29klfh — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) August 22, 2021

29 марта 2021 года в Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод.

5 июля мощный взрыв произошел в Каспийском море.

Денис Юдин

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