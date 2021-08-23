В Мексиканском заливе на нефтяной платформе вспыхнул пожар, есть пострадавшие: видео
Вчера, 22 августа 2021 года, на морской платформе в южной части Мексиканского залива вспыхнул пожар. Gострадали не менее пяти человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу мексиканской госкомпании Pemex.
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Возгорание произошло на платформе E-Ku-A2 на нефтяном месторождении Ку-Малуб-Заап в заливе Кампече. Пожар был взят под контроль к 16:30 по местному времени.
Пострадавшие с ожогами доставлены в больницы, причина пожара расследуется.
Платформа находилась в эксплуатации, когда начался пожар, рабочие были эвакуированы.
#AlMomento | Reportan explosión en la plataforma KU-Alfa, perteneciente al complejo Ku-Maloop Zaap en la sonda de Campeche. Hay varios heridos. Información en proceso pic.twitter.com/qKsz29klfh— El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) August 22, 2021
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