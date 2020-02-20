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В МИД Турции объяснили, для каких стран упростят визовый режим

В МИД Турции объяснили, для каких стран упростят визовый режим - Фото
Фото: depositphotos.com
20.02.2020, 11:11

Речь идет об Австрии, Бельгии, Нидерландах, Испании, Польши и Великобритании

Турция упростит визовый режим для граждан шести стран с 2 марта 2020 года. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, передает Анадолу.

По его словам, решение принято с целью вклада в развитие торговых, экономических и культурных связей между странами, а также увеличения турпотока в Турцию.

"Начиная со 2 марта 2020 года Турция упростит визовый режим для граждан ряда стран шенгенской зоны – Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также жителей Великобритании. Разрешенный срок пребывания с туристической визой в Турции составит 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в заявлении.

  • 30 июля сообщалось, что Украина открыла 18 новых визовых центров в 16 странах мира.
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визовый режим Турция
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