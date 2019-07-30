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Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах

Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
30.07.2019, 15:14

МИД Украины открывает центры в рамках повышения уровня консульского обслуживания иностранцев

Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах мира, сообщает пресс-служба Консульской службы МИД.

На сегодняшний день существует 56 визовых центров. Новые центры откроются в городах:

- Сидней (Австралия),

- Кабул (Афганистан),

- Минск (Беларусь),

- Лондон (Великобритания),

- Александрия (Египет),

- Тель-Авив (Израиль),

- Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигар (Индия),

- Доха (Катар),

- Мехико (Мексика),

- Гаага (Нидерланды),

- Веллингтон (Новая Зеландия),

- Мускат (Оман),

- Рамалла (Палестина),

- Бангкок (Таиланд),

- Анталия (Турция),

- Париж (Франция).

МИД поясняет, что новые центры открываются в рамках повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, которые желают посетить Украину. Они смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном форме и получить ряд дополнительных услуг (фото, перевод документов, оформление медицинских полисов, курьерские услуги, смс-информирование и пр.)

12 июля сообщалось, что Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме.

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визовый центр МИД консульская служба
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