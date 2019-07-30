Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах мира, сообщает пресс-служба Консульской службы МИД.
На сегодняшний день существует 56 визовых центров. Новые центры откроются в городах:
- Сидней (Австралия),
- Кабул (Афганистан),
- Минск (Беларусь),
- Лондон (Великобритания),
- Александрия (Египет),
- Тель-Авив (Израиль),
- Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигар (Индия),
- Доха (Катар),
- Мехико (Мексика),
- Гаага (Нидерланды),
- Веллингтон (Новая Зеландия),
- Мускат (Оман),
- Рамалла (Палестина),
- Бангкок (Таиланд),
- Анталия (Турция),
- Париж (Франция).
МИД поясняет, что новые центры открываются в рамках повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, которые желают посетить Украину. Они смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном форме и получить ряд дополнительных услуг (фото, перевод документов, оформление медицинских полисов, курьерские услуги, смс-информирование и пр.)
12 июля сообщалось, что Украина и Северная Македония договорились о безвизовом режиме.