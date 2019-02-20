В Минобороны Эстонии заявили, что готовятся к войне

Кусти Сальм (скриншот с видео)

Характер инвестиций Эстонии в оборону показывает, что государство готовится к войне. Об этом заявил сегодня глава департамента оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, сообщает Postimees.

"Самое важное, что я сейчас скажу, - это то, что это политически немного некорректно, но с помощью реальных инвестиций в оборону и создания сил обороны мы, по сути, готовимся к войне сегодня", - сказал Сальм на конференции по экономической безопасности "Estonia 100 Pluss Vision".

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"На самом деле то, что мы покупаем сегодня, - это то, что нам нужно, чтобы подготовиться к войне. Это ничто иное", - добавил чиновник.

Сегодня депутаты эстонского Рийгикогу одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против чиновников РФ.