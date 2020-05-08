В Минске на 9 мая проведут парад, но запретили пророссийский "Бессмертный полк"

Фото: EPA

Власти Минска не согласились на организацию и проведение 9 мая пророссийской процессии "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что шествие "Бессмертный полк" хотели организовать в Минске три пророссийские и левые организации. Власти столицы Беларуси рекомендовали им воздержаться от проведения процессии в целях профилактики против заболеваний коронавирусом.

Минский исполком отметил, что в этом году акция "Бессмертный полк" состоится в интернете.

В Беларуси нет карантина в связи с пандемией короновируса. 9 мая в Минске запланирован военный парад, для которого подготовлены трибуны на 11 000 человек.

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