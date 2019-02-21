В Минске отреагировали на прогноз аннексии Беларуси Россией

Владимир Макей Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "бредом" заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании России присоединить Беларусь. Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает Интерфакс.

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей.

Реклама

В интервью LIGA.net Расмуссен, в частности, сказал, что Беларусь ждет украинский сценарий.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - сказал он.