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21.02.2019, 16:37

В Минске отреагировали на прогноз аннексии Беларуси Россией

В Минске отреагировали на прогноз аннексии Беларуси Россией - Фото
Владимир Макей Фото: скриншот с видео

МИД Беларуси резко отреагировал на заявление экс-генсека НАТО

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "бредом" заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании России присоединить Беларусь. Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает Интерфакс.

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей.

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В интервью LIGA.net Расмуссен, в частности, сказал, что Беларусь ждет украинский сценарий.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - сказал он.

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Теги: нато, беларусь, аннексия, владимир макей, расмуссен
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