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В Минздраве предложили предпринимателям работать в больницах, пока действует карантин

16.11.2020, 14:04
В Минздраве предложили предпринимателям работать в больницах, пока действует карантин - Фото
Ирина Микичак (фото - moz.gov.ua)

Медучреждения нуждаются в "очень сильных и здоровых рабочих руках", сообщила замглавы МОЗ

Министерство здравоохранения предоставит малому бизнесу, который не может полноценно работать из-за карантинных ограничений, временные рабочие места в медучреждениях. Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Минздрава Ирина Микичак. 

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По ее словам, больницы и центры экстренной медицинской помощи нуждаются в "очень сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих. 

"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", – сообщила Микичак.

Она отметила, что медики, не имея ресурса и "с нищенской заработной платой", максимально качественно предоставляют медицинские услуги каждому гражданину.

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос", – добавила чиновник. 

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Станислав Стороженко
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