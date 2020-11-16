В Минздраве предложили предпринимателям работать в больницах, пока действует карантин
Медучреждения нуждаются в "очень сильных и здоровых рабочих руках", сообщила замглавы МОЗ
Министерство здравоохранения предоставит малому бизнесу, который не может полноценно работать из-за карантинных ограничений, временные рабочие места в медучреждениях. Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Минздрава Ирина Микичак.
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По ее словам, больницы и центры экстренной медицинской помощи нуждаются в "очень сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.
"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", – сообщила Микичак.
Она отметила, что медики, не имея ресурса и "с нищенской заработной платой", максимально качественно предоставляют медицинские услуги каждому гражданину.
"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос", – добавила чиновник.
- 11 ноября 2020 года Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня.
- В тот же день под Кабинетом министров прошла акция рестораторов против введения карантина. Подобные акции прошли в 22 городах Украины.
- За первый день действия карантина выходного дня полиция закрыла 1300 заведений.
- По исследованию компании Poster, за эти выходные заведения общепита потеряли около четверти своей выручки.
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