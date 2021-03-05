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В мире ежегодно выбрасывают более миллиарда тонн продуктов питания – ООН

05.03.2021, 22:38
В мире ежегодно выбрасывают более миллиарда тонн продуктов питания – ООН - Фото
Выброшенные продукты питания (Фото: EPA/ROLEX DELA PENA)

Ежегодно более миллиарда тонн произведенных в мире продуктов питания выбрасывают неиспользованными. Об этом сообщает AP.

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Согласно отчету Организации объединенных наций, ежегодно 17% (1,03 млрд тонн) продуктов питания, производимых во всем мире, выбрасывают.

Авторы доклада подчеркивают, что из-за разницы в методологии оценки, а также отсутствия надежных данных из ряда стран, и эти цифры могут быть не совсем точны. Кроме того, многие страны пока не провели количественную оценку пищевых отходов, и не осознают масштаб проблемы.

По данным ООН, большая часть отходов (61%) образуется в домашних хозяйствах, на долю общественного питания приходится 26% выброшенных продуктов, на долю розничной торговли – 13%.

В отчете говорится, что продукты питания выбрасывают в домохозяйствах не только в странах с высокими доходами, таких как США и Великобритания. В бедных странах людям приходится выбрасывать из-за отсутствия надежного охлаждения.

ООН подчеркивает необходимость сокращения пищевых отходов, поскольку они оказывают негативное влияние на окружающую среду, в частности на землю, необходимую для выращивания сельскохозяйственных культур и животных.

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Наталия Медведева
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ООН продукты питания экология
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