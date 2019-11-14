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В Молдове избрали нового премьер-министра

В Молдове избрали нового премьер-министра - Фото
Ион Кику (Фото: Parlamentul Republicii Moldova/Youtube)
14.11.2019, 15:15

Правительство Иона Кику поддержали социалисты и демократы

Новым премьер-министром Молдовы стал Ион Кику, сообщает NewsMaker.

Парламент поддержал новое правительство во главе с Кику 62 голосами от Демократической партиии и партии социалистов.

В правительство кроме премьера Иона Кику вошли вице-премьер и министр финансов Серджиу Пушкуца, вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя, министр экономики Анатол Усатый, министр внутренних дел Павел Войку и другие.

С декабря 2018 года Кику был министром финансов в правительстве Демократической партии, после смены власти в июне 2019 года работал советником президента Молдовы Игоря Додона по экономическим вопросам.

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Молдова Ион Кику
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