В Молдове избрали нового премьер-министра

Ион Кику (Фото: Parlamentul Republicii Moldova/Youtube)

Новым премьер-министром Молдовы стал Ион Кику, сообщает NewsMaker.

Парламент поддержал новое правительство во главе с Кику 62 голосами от Демократической партиии и партии социалистов.

В правительство кроме премьера Иона Кику вошли вице-премьер и министр финансов Серджиу Пушкуца, вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя, министр экономики Анатол Усатый, министр внутренних дел Павел Войку и другие.

С декабря 2018 года Кику был министром финансов в правительстве Демократической партии, после смены власти в июне 2019 года работал советником президента Молдовы Игоря Додона по экономическим вопросам.