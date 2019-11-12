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Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку

Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)
12.11.2019, 15:31

Недоверие инициировали из-за поправок в один из законов

Молдавский парламент 12 ноября проголосовал за отставку правительства республики, возглавляемого Майей Санду. Об этом сообщают молдавские СМИ.

Депутаты по инициативе фракции социалистов объявили вотум недоверия членам правительства. Решение инициировали накануне, после того, как правительство взяло ответственность за поправки к закону о прокуратуре. Согласно им, премьер страны получает право избрания кандидатов в генпрокуроры и подает их в Высший совет прокуроров.

Выступая перед депутатами, премьер обвинила социалистов в страхе перед сильным правительством. Инициативу о ее отставке поддержали 63 избранника.

  • Санду стала главой нового правительства Молдовы после того, как Конституционный суд страны постановил распустить парламент. Правительство под руководством Санду работает в республике с 8 июня 2019 года. Во время своей деятельности премьер неоднократно заявляла о своих проевропейских взглядах. В частности, она выступает за дальнейшее сближение Молдовы с ЕС.
  • Ранее Санду отмечала, что Молдова попросит Украину в вопросе борьбы с коррупцией.

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