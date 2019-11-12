Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку

Молдавский парламент 12 ноября проголосовал за отставку правительства республики, возглавляемого Майей Санду. Об этом сообщают молдавские СМИ.
Депутаты по инициативе фракции социалистов объявили вотум недоверия членам правительства. Решение инициировали накануне, после того, как правительство взяло ответственность за поправки к закону о прокуратуре. Согласно им, премьер страны получает право избрания кандидатов в генпрокуроры и подает их в Высший совет прокуроров.
Выступая перед депутатами, премьер обвинила социалистов в страхе перед сильным правительством. Инициативу о ее отставке поддержали 63 избранника.
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