В Молдове обрушился девятиэтажный дом: видео

Фото: Facebook-страница.Игоря Додона

Вчера вечером, 19 июня, городе Атаки на севере Молдовы обрушился девятиэтажный дом. Об этом в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал. Собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Newsmaker, здание давно находилось в аварийном состоянии. За несколько часов до обрушения спасатели эвакуировали из дома 46 человек.

18 июня в Китае сильное землетрясение разрушило дома и дороги, 12 людей погибли. Землетрясение задело и Японию, где жителям запретили приближаться к морю из-за угрозы цунами.

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