Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 09:58

В Молдове обрушился девятиэтажный дом: видео

В Молдове обрушился девятиэтажный дом: видео - Фото
Фото: Facebook-страница.Игоря Додона

По предварительной информации, никто не пострадал

Вчера вечером, 19 июня, городе Атаки на севере Молдовы обрушился девятиэтажный дом. Об этом в Facebook написал президент страны Игорь Додон

По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал. Собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

Как сообщает Newsmaker, здание давно находилось в аварийном состоянии. За несколько часов до обрушения спасатели эвакуировали из дома 46 человек.

18 июня в Китае сильное землетрясение разрушило дома и дороги, 12 людей погибли. Землетрясение задело и Японию, где жителям запретили приближаться к морю из-за угрозы цунами. 

Читайте также: Кризис в Молдове как предупреждение для Украины

Отправить:
Распечатать:
Теги: Молдова, игорь додон, происшествия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 