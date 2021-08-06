В Молдове утвердили новое правительство, премьер-министр – соратница Санду по партии

Сегодня, 6 августа, парламент Молдовы утвердил новое правительство, которое возглавит Наталья Гаврилица. Об этом сообщает Newsmaker.

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За программу кандидата в премьер-министры и ее команду проголосовал 61 депутат.

"Мы обещаем, что сразу приступим к работе!", – заявила Гаврилица.

В новом молдавском Кабинете министров будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы.

Отдельными ведомствами станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регионального развития и инфраструктуры. Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.

СПРАВКА. Наталья Гаврилица – вице-председатель партии Действие и солидарность, которую возглавляет Майя Санду. Родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты (Приднестровье). Окончила юридический факультет Молдавского государственного университета в 2000 году, Школу управления им. Джона Ф. Кеннеди – один из факультетов Гарвардского университета в 2005 году, получила степень магистра государственной политики. С 2017 года – член партии Действие и солидарность. С 8 июня по 12 ноября 2019 года – министр финансов в правительстве Майи Санду. 6 августа 2021-го – парламент одобрил назначение Гаврилицы на должность главы правительства. Владеет румынским, русским, английским, французским и испанским языками.

11 июля на досрочных выборах в парламент Молдовы победила партия президента Майи Санду Действие и солидарность (PAS).

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