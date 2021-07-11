На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает партия Санду

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Сегодня, 11 июля, в Молдове состоялись досрочные выборы в парламент. По данным экзитпола, победу одерживает партия президента Майи Санду Действие и солидарность (PAS). Об этом сообщает NewsMaker.

Избирательные участки закрылись в 21:00, в выборах приняли участие более 1,4 млн избирателей, что составляет около 48% от общего числа граждан Молдовы, имеющих право голоса. В Кишиневе явка составила 47,6%.

По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики, партия Действие и солидарность, которую возглавляет Санду, может получить 55,1% голосов.

Далее, согласно опросу, следуют Блок коммунистов и социалистов с 24% голосов, партия Шор – 8,1%, и блок Ренато Усатого – 4,4%. У остальных конкурентов менее 2%.

ОБНОВЛЕНО В 23:10

По данным ЦИК, после обработки 50% бюллетеней, PAS набрала 45,1% голосов, блок ПСРМ-ПКРМ — 31,8%, партия "Шор" — 8,1%, блок "Ренато Усатый" — 3,9%. Остальные формирования набрали не более 2% голосов избирателей.

ОБНОВЛЕНО В 23:50

ЦИК обработал 89% голосов. PAS набирает 47,04%, блок ПСРМ-ПКРМ — 31,7%.

Учитывая перераспределение голосов тех, кто не прошел, партия Санду получила монобольшинство. Сейчас речь уже идет, получит ли конституционное. Для принятия решений нужен 51 голос, конституционное большинство – 67.

Досрочные парламентские выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре 2020 года.

В выборах участвовали более 20 партий и блоков, но основными конкурентами считались только две – проевропейская Действие и солидарность и блок коммунистов и социалистов, выступающих за сближение с Россией. Аналитики прогнозировали возможность победы сторонников Санду и создание ими монобольшинства в парламенте.

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".

24 апреля Украина поддержала Санду на фоне политического кризиса.

27 апреля КС вернул Санду полномочия координировать деятельность Службы информации и безопасности.

28 апреля Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Наталия Медведева

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