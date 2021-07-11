На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает партия Санду
Сегодня, 11 июля, в Молдове состоялись досрочные выборы в парламент. По данным экзитпола, победу одерживает партия президента Майи Санду Действие и солидарность (PAS). Об этом сообщает NewsMaker.
Избирательные участки закрылись в 21:00, в выборах приняли участие более 1,4 млн избирателей, что составляет около 48% от общего числа граждан Молдовы, имеющих право голоса. В Кишиневе явка составила 47,6%.
По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики, партия Действие и солидарность, которую возглавляет Санду, может получить 55,1% голосов.
Далее, согласно опросу, следуют Блок коммунистов и социалистов с 24% голосов, партия Шор – 8,1%, и блок Ренато Усатого – 4,4%. У остальных конкурентов менее 2%.
ОБНОВЛЕНО В 23:10
По данным ЦИК, после обработки 50% бюллетеней, PAS набрала 45,1% голосов, блок ПСРМ-ПКРМ — 31,8%, партия "Шор" — 8,1%, блок "Ренато Усатый" — 3,9%. Остальные формирования набрали не более 2% голосов избирателей.
ОБНОВЛЕНО В 23:50
ЦИК обработал 89% голосов. PAS набирает 47,04%, блок ПСРМ-ПКРМ — 31,7%.
Учитывая перераспределение голосов тех, кто не прошел, партия Санду получила монобольшинство. Сейчас речь уже идет, получит ли конституционное. Для принятия решений нужен 51 голос, конституционное большинство – 67.
Досрочные парламентские выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре 2020 года.
В выборах участвовали более 20 партий и блоков, но основными конкурентами считались только две – проевропейская Действие и солидарность и блок коммунистов и социалистов, выступающих за сближение с Россией. Аналитики прогнозировали возможность победы сторонников Санду и создание ими монобольшинства в парламенте.
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