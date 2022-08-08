В Молдове зафиксировали первый случай оспы обезьян

В Молдове зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Это иностранный гражданин, прибывший из США по работе, сообщает NewsMaker со ссылкой на Минздрав Молдовы.

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Мужчина обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу. Его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы — жар, слабость и сыпь. Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным, сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве выяснили, что в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян.

Обезьянья оспа начала распространяться в Европе, а затем перебралась в США, где сейчас зарегистрировано больше всего случаев заболевания в мире. Правительство США намерено вакцинировать более 1,6 миллиона человек из групп высокого риска.

По информации ВОЗ, обезьянья оспа, впервые обнаруженная у обезьян в 1958 году, имеет легкие симптомы, включая лихорадку, боли и гнойные поражения кожи, и люди, как правило, выздоравливают от нее в течение двух-четырех недель. Болезнь распространяется через тесный физический контакт и редко приводит к летальному исходу.

23 июля ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Вадим Ребрина

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