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18.04.2019, 11:40

В московскую редакцию одного из информагентств пришли с обысками

В московскую редакцию одного из информагентств пришли с обысками - Фото
Фото: depositphotos.com

Журналисты сообщили, что под угрозой срыва оказались две пресс-конференции

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В московский офис издания Росбалт утром 18 апреля пришла группа людей в штатском, представившихся сотрудниками московского уголовного розыска. Об этом говорится в сообщении агентства.

По словам старшего группы, представившегося полковником МВД РФ Акимовым, в рамках некоего уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе Росбалта. Группа из семи человек фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис.

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Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в офисе.

"О каком уголовном деле, в рамках которого проводятся следственные действия в офисе Росбалта, идет речь, сотрудникам редакции пока не сообщили", - уточнили журналисты.

8 августа 2018 года белорусские силовики проводили обыски в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.

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Теги: Москва, обыски, росбалт
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