В Москве умер вероятный заказчик поджога венгерского центра в Ужгороде

18 августа в Москве умер главный редактор немецкого ультраправого издания Zuerst Мануэль Оксенрайтер, которого обвиняли в заказе поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Об этом сообщает Zuerst.

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В сообщении говорится, что Оксенрайтер скончался от сердечного приступа на 46-м году жизни. Проблемы со здоровьем у него начались после перенесенного в 2014 году первого сердечного приступа.

Оксенрайтер — бывший сотрудник бюро Маркуса Фронмайера, депутата бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии в федеральной земле Баден-Вюртенберг.

Оксенрайтер известен в Украине из-за уголовного дела о поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде 4 февраля 2018 года. Главный подозреваемый по этому делу Михал Прокопович на суде в Кракове заявил, что в роли заказчика преступления выступил именно Оксенрайтер.

Сам Оксенрайтер свою причастность к поджогу отрицал.

После того, как в январе 2019 года прокуратура Германии начала расследование против Оксенрайтера, он бежал в Россию.

Он выступал с антиукраинскими высказываниями в эфирах российских пропагандистов, был знаком с правоконсервативным идеологом Александром Дугиным, часто ездил в оккупированный Крым.

В Украине поджог венгерского центра расследуют как теракт.

В СБУ заявляли, что иностранцев, которые совершили это преступление, курировали российские спецслужбы.

Вадим Ребрина

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