Теракт в Ужгороде: к расследованию подключилась Германия - СМИ

Фото: zk.npu.gov.ua

Прокуратура Германии начала расследование против сотрудника ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Мануэля Оксенрайтера, который, возможно, причастен к поджогу Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины в 2018 году. Об этом сообщает Zeit Online со ссылкой на свой источник.

Также после прозвучавших против Оксенрайтера обвинений на суде в Кракове, где судят главного подозреваемого по этому делу, его уволили из бюро Маркуса Фронмайера - депутата бундестага от АдГ в федеральной земле Баден-Вюртенберг.

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При этом сам Фроммайер отмечает, что это не означает признание вины Оксенрайтера.

По словам руководителя бюро, его сотрудник, которого подозревают в подстрекательстве к поджогу, сам инициировал свое увольнение.

В Украине этот инцидент расследуют как теракт.

15 января Михал Прокопович, главный подозреваемый по делу о поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины в 2018 году, на суде в Кракове заявил, что в роли заказчика преступления выступил гражданин Германии Мануэль Оксенрайтер.

В феврале прошлого года в СБУ заявляли, что иностранцев, которые подожгли Венгерский культурный центр в Ужгороде, курировали российские спецслужбы.