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В Москве закрыли в автозаке 7-летних детей за плакат "Нет войне" возле посольства Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 08:37
В Москве закрыли в автозаке 7-летних детей за плакат
Фото: фейсбук Alexandra Arkhipova

Вчера, 1 марта, московская полиция задержала двух женщин и их детей, которые с плакатами "Нет войне" пришли возложить цветы к посольству Украины.

 Об этом в фейсбуке сообщила старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова, пишет Медуза.

"Ещё немного п..за в нашей жизни. Екатерина Завизион и ее подруга Ольга Альтер и их дети (Софья Гладкова, 7 лет, Лиза Гладкова 11 лет, Гоша Петров 11 лет, Матвей Петров 9 лет и Давид Петров 7 лет), 1 марта, пошли положить цветы к посольству Украины. Дети нарисовали плакат и пошли с ним. Всех их задержала полиция, сначала держали автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское", – рассказывает Архипова. 

По ее словам, у родителей отобрали телефоны, угрожая лишить их родительских прав. 

В Москве закрыли в автозаке 7-летних детей за плакат "Нет войне" возле посольства Украины

В Москве закрыли в автозаке 7-летних детей за плакат "Нет войне" возле посольства Украины

В Москве закрыли в автозаке 7-летних детей за плакат "Нет войне" возле посольства Украины

Позже задержанных отпустили. 

"Впереди суд, штрафы, родители боятся сами понятно чего. Ищем правозащитного адвоката", – добавляет Архипова.

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Ірина Петренко
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