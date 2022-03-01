Новости | "Ты убил 16 детей!" Зеленский в Европарламенте рассказал о жертвах атаки Путина на Украину
Вторжение России в Украину – это не операция против военных объектов, это полномасштабная война, в результате которой гибнут украинские дети. Путин за пять дней убил в Украине 16 детей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте.
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"У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких они военных заводах работают, на каких ракетах, или они, может, в танках ездят? 16 детей ты убил!" – эмоционально сказал он.
Зеленский напомнил, что 1 марта две крылатые ракеты российских оккупантов упали на площадь Свободы в Харькове – это одна из самых больших площадей Европы.
Президент уточнил, что Харьков – это город студентов, в нем расположено самое большое в Украине количество университетов. И молодежь всегда любила собираться на все праздники на площади Свободы.
"Вот такая цена свободы", – подытожил Зеленский.
- Сегодня, 1 марта, состоялось заседание Европарламента по принятию Украины в ЕС. Европарламент рассмотрит заявку Украины на вступление в Евросоюз.
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