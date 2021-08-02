UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В начале августа ВМС США проведут самые масштабные учения со времен холодной войны

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 19:51
В начале августа ВМС США проведут самые масштабные учения со времен холодной войны - Фото
USS Mount Whitney (Фото: Минобороны США)

С 3 по 6 августа Шестой флот США во главе с флагманом USS Mount Whitney (LCC 20) проведет крупномасштабные учения Large Scale Exercise (LSE). Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

LSE 2021 – это первые крупномасштабные военно-морские и десантные учения после учений Ocean Venture, проведенных НАТО в 1981 году во время холодной войны. Тогда Ocean Venture одновременно продемонстрировали решимость НАТО и новые морские возможности США. 

Аналогичная глобальная цель поставлена перед LSE 2021 – в контексте современной войны и в эпоху стратегической конкуренции.

В первых LSE будут участвовать только военные США, а в будущих версиях планируется подключить союзников и партнеров.

В учениях LSE 2021 задействуют около 36 кораблей, от авианосцев до подводных лодок.

По словам командующего Шестым флотом США вице-адмирала Джина Блэка, LSE включают в себя тренировки во всем спектре военных действий ВМС – от тактических до стратегических, интегрирующих Корпус морской пехоты. 

Учения призваны продемонстрировать возможность флота США проводить глобальные скоординированные операции от открытого океана до прибрежных зон.

Читайте также: Американские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
учения вмс сша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 