США хотят избавиться от четырех новейших боевых кораблей

Военно-морские силы США объявили, что хотят избавиться от четырех боевых кораблей из программы Littoral Combat Ship к 22 марта 2022-го года. Об этом пишет The Drive.

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Речь идет о кораблях класса Freedom USS Fort Worth, USS Detroit и USS Little Rock, а также об одном боевом судне класса Independence USS Coronado.

СПРАВКА. Littoral Combat Ship – боевой корабль для защиты в прибрежной зоне. Предназначены для быстрой транспортировки грузов массой до 700 т, минной разведки и ликвидации мин, проведения специальных операций, защиты от подлодок противника, антитеррористической защиты.

Самый "молодой" из всех вышеперечисленных кораблей - USS Little Rock. В 2022-м ему будет немного больше четырех лет.

Окончательное решение о выводе четырех боевых кораблей из состава флота остается за Конгрессом США. Сообщается, что ранее конгрессмены уже одобряли вывод из эксплуатации первых двух кораблей каждого из подклассов USS Freedom и USS Independence.

В командовании ВМФ США надеются на высокую стоимость обслуживания кораблей программы LCS – затраты на обновление четырех кораблей, а также приведение их в боевую готовность составляют около $2,5 млрд. Помимо этого, у кораблей имеются значительные проблемы с силовыми установками.

"Пентагон пришел к выводу, что ремонт кораблей класса Freedom будет слишком дорогостоящим и что их "вывод на пенсию" сэкономит $186 млн, которые лучше было бы вложить во что-то другое", – отмечают журналисты.

Замена для кораблей LCS уже имеется, пишет издание. В ВМС США заявляют, что их строящиеся фрегаты класса FFG-62 Constellation смогут обеспечить эквивалентные, если не значительно улучшенные возможности, по сравнению с четырьмя кораблями, которые сейчас планируют разобрать.

Станислав Стороженко

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