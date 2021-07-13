США хотят избавиться от четырех новейших боевых кораблей
Военно-морские силы США объявили, что хотят избавиться от четырех боевых кораблей из программы Littoral Combat Ship к 22 марта 2022-го года. Об этом пишет The Drive.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Речь идет о кораблях класса Freedom USS Fort Worth, USS Detroit и USS Little Rock, а также об одном боевом судне класса Independence USS Coronado.
Самый "молодой" из всех вышеперечисленных кораблей - USS Little Rock. В 2022-м ему будет немного больше четырех лет.
Окончательное решение о выводе четырех боевых кораблей из состава флота остается за Конгрессом США. Сообщается, что ранее конгрессмены уже одобряли вывод из эксплуатации первых двух кораблей каждого из подклассов USS Freedom и USS Independence.
В командовании ВМФ США надеются на высокую стоимость обслуживания кораблей программы LCS – затраты на обновление четырех кораблей, а также приведение их в боевую готовность составляют около $2,5 млрд. Помимо этого, у кораблей имеются значительные проблемы с силовыми установками.
"Пентагон пришел к выводу, что ремонт кораблей класса Freedom будет слишком дорогостоящим и что их "вывод на пенсию" сэкономит $186 млн, которые лучше было бы вложить во что-то другое", – отмечают журналисты.
Замена для кораблей LCS уже имеется, пишет издание. В ВМС США заявляют, что их строящиеся фрегаты класса FFG-62 Constellation смогут обеспечить эквивалентные, если не значительно улучшенные возможности, по сравнению с четырьмя кораблями, которые сейчас планируют разобрать.
- 5 июля 2020-го главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.
- 18 июля того же года в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI. Позже стало известно, что США намерены вывести из эксплуатации все корабли этого класса.
- В январе 2021-го стало известно, что МО США заказало для Украины два новых патрульных катера Mark VI – строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.
Комментарии