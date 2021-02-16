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ВМС США хотят вывести из эксплуатации все катера Mark VI. Несколько штук передали Украине

16.02.2021, 12:35
ВМС США хотят вывести из эксплуатации все катера Mark VI. Несколько штук передали Украине - Фото
Катера Mark VI (Фото - The Drive)

ВМС США намерены продать свои все патрульные катера Mk VI до конца 2021 года, несмотря на их относительную "молодость". Об этом пишет издание The Drive со ссылкой на военных. 

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"В сценариях ведения военных действий против других стран, Mk VI считались на самом деле не нужными (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)", – заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Трейси Кинг.

По его словам, катера "очень дороги в обслуживании". Источник в руководстве флота США, сообщает The Drive, признал наличие проблем с дороговизной технического обслуживания флота Mk VI.

Помимо этого, контр-адмирал ВМС США в отставке Брайан Бракке отмечает, что Mark VI уязвимы при использовании в группе против кораблей большего размера.

Отмечается, что Конгресс США может вмешаться, чтобы заблокировать такие планы по Mk VI.

Станислав Стороженко
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США вмс флот катер Mark VI
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