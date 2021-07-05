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05.07.2021, 22:52

Американские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фото

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Американские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фото
Американские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фото
Американские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фотоАмериканские военные моряки показали вооружение ракетного эсминца USS DDG71 Ross: фото

В рамках морской компоненты украинского-американских учений Sea Breeze 2021 представители украинских средств массовой информации посетили ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS DDG71 Ross. Об этом сообщает АрміяInform.

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Американские военные моряки показали журналистам пулеметно-пушечное вооружение корабля, кормовую артиллерийскую систему, а также пусковые установки, где базируются противокорабельные крылатые ракеты типа "Томагавк", и рассказали о порядке и процедуре его боевого применения.

Экипаж USS DDG71 Ross устроил показательные занятия по обезвреживанию возможных диверсионных сил противника, а также по борьбе за живучесть корабля.

Читайте также: Пентагон успокоил Россию: американский эсминец USS Ross не идет к Крыму – это фейк

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Теги: вмс сша, эсминец, Sea Breeze, USS Ross
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