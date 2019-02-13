В НАТО сообщили о планах размещения новых ядерных ракет в Европе

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НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты в связи с решением США и России о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюлер в среду, 13 февраля, перед открытием двухдневного саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

"Нам придется дискутировать о том, как НАТО будет реагировать на новые российские ракеты. Однако мы не собираемся размещать новые ядерные боевые системы наземного базирования в Европе", - сказала дипломат в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

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По словам Геттемюллер, двери для дипломатического решения, способного спасти ДРСМД, остаются открытыми. Вашингтон по-прежнему готов отозвать приостановку участия США в договоре, если Россия вернется к его соблюдению, уничтожив ракеты 9М729.

Немецкий генерал Харальд Куят, ранее возглавлявший военный комитет НАТО, резко раскритиковал решение США по ДРСМД.

"Ракеты средней и меньшей дальности, о которых речь идет в договоре, угрожают только Европе, а не США", - сказал Куят.

По его словам, все, что наступит позже, означает меньшую безопасность для Европы, чем во время действия этого договора.

"Фактически выход из него является отказом от обеспечения безопасности европейских союзников со стороны США", - отметил немецкий генерал.

10 февраля 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай.