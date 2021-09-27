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В Нидерландах арестован капитан из Украины: подозревают в перевозке мигрантов на паруснике

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 11:56
В Нидерландах арестован капитан из Украины: подозревают в перевозке мигрантов на паруснике - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Нидерландах задержали украинца, его подозревают в перевозке нелегальных мигрантов на паруснике. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Украинца задержали 17 сентября и арестовали на два месяца, говорят в МИД. Пограничная полиция Нидерландов расследует дело, мужчину подозревают в перевозке нелегальных мигрантов на паруснике.

С нидерландскими пограничниками сотрудничает посольство Украины. Дипломаты работают с ними, чтобы выяснить все обстоятельства дела и обеспечить соблюдение процессуальных прав украинского капитана парусника.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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мигранты нидерланды украинец нелегалы парусник капитан
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