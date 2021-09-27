В Нидерландах арестован капитан из Украины: подозревают в перевозке мигрантов на паруснике
27.09.2021, 11:56
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
В Нидерландах задержали украинца, его подозревают в перевозке нелегальных мигрантов на паруснике. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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Украинца задержали 17 сентября и арестовали на два месяца, говорят в МИД. Пограничная полиция Нидерландов расследует дело, мужчину подозревают в перевозке нелегальных мигрантов на паруснике.
С нидерландскими пограничниками сотрудничает посольство Украины. Дипломаты работают с ними, чтобы выяснить все обстоятельства дела и обеспечить соблюдение процессуальных прав украинского капитана парусника.
- 20 июля 2021-го в Офисе генпрокурора сообщили, что украинцу впервые в истории сообщили о пиратстве.
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