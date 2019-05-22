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22.05.2019, 19:54

В Нидерландах увольняется министр: озвучил неправильные данные

В Нидерландах увольняется министр: озвучил неправильные данные - Фото
Марк Херберс (фото - ЕРА)

Херберс озвучил неправильную статистику по преступлениям мигрантов, выступая перед парламентом

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Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Херберс подал прошение об отставке по причине того, что озвучил неправильную статистику преступлений, совершенных в стране мигрантами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Цифры Херберс озвучил, выступая перед парламентом.

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Нидерландская газета De Telegraaf обнаружила, что в докладе министра были выделены отдельные категории для нетяжких преступлений, например, краж в магазинах. При этом, данные о серьезных преступлениях, в частности убийств или изнасилований, - приводились в одной общей категории, без классификации.

Херберс заявил, что берет на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент". Умышленность действий он отрицает.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уважает решение министра и выразил сочувствие, что "кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом".

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Теги: мигранты, нидерланды, марк херберс
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