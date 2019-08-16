В Нидерландах умерла принцесса Кристина

В Нидерландах в возрасте 72 лет умерла принцесса Кристина. Об этом сообщает France24.
В официальном уведомлении говорится, что принцесса скончалась после длительной борьбы с раком костей.
Принцесса Оранж-Нассау Мария Кристина была четвертой дочерью королевы Юлианы и принца Бернхарда.
"Мы опечалены смертью нашей дорогой сестры и тети. Кристина была яркой личностью с большим сердцем, - отмечается в сообщении королевского семейства в Twitter. - Мы дорожим множеством прекрасных воспоминаний о ней".
В 1975 году принцесса вышла замуж за кубинского учителя Хорхе Гильермо, отказавшись от своего права наследовать престол. У них родилось трое детей. В 1996 году супруги развелись.
Тело принцессы Кристины будет кремировано.
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