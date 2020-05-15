В Нидерландах власти советуют одиноким людям найти секс-друга на время карантина

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Одиноким мужчинам и женщинам в Нидерландах советуют завести секс-приятеля/приятельницу или практиковать секс на расстоянии. Власти изменили рекомендации после критики одного из правил, предписывающего гостям держаться на расстоянии 1,5 м от хозяина дома во время визита. Об этом сообщает The Guardian.

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Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды предложил людям без постоянного сексуального партнера прийти к взаимовыгодным соглашениям с единомышленниками.

"Обсудите, как лучше сделать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком для физического или сексуального контакта (например, с приятелем или секс-приятелем), если вы не больны. Договоритесь с этим человеком о том, со сколькими людьми вы контактируете. Чем больше таких людей, тем больше вероятность (распространения) коронавируса" — говорится в рекомендациях института.

Тем же, кто находится в постоянных отношениях, не рекомендуют заниматься сексом с партнером, у которого есть подозрение на коронавирус.

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"Секс с собой или с другими людьми на расстоянии возможен (подумайте о том, чтобы рассказывать эротические истории, мастурбировать вместе)", - советует нидерландский институт общественного здравоохранения. .

В последние недели правительство Нидерландов ослабляет локдаун. Парикмахерские, маникюрные салоны и салоны красоты снова начали работу в понедельник, а рестораны, бары и кинотеатры должны открыться 1 июня.

По состоянию на 15 мая, в Нидерландах - 43 681 случаев коронавируса. 5 643 человека умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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