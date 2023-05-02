В Нидерландах задержали пьяного водителя с украинскими "правами" на имя Бориса Джонсона
02.05.2023, 09:06
Фото: Police Groningen Center
В городе Гронинген, что на Севере Нидерландов, полиция задержала нетрезвого мужчину с фейковым водительским удостоверением. Об этом сообщает местное медиа OOG.
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Событие произошло ночью 30 апреля, когда патрульные заметили авто, врезавшееся в столб.
Издание пишет, что сначала водитель отказывался проходить тест на алкогольное опьянение, но впоследствии полицейским удалось его уговорить.
Драгер подтвердил содержание алкоголя в крови задержанного.
Во время проверки документов, правоохранители обнаружили якобы украинское "водительское удостоверение" на имя бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона с надписью "Добрый вечер, мы из Украины!".
В "документе" указано, что он был выдан якобы подразделением ГАИ Киево-Святошинского района Киева. Срок действия этих "прав" – до 3000 года.
"К сожалению для человека, мы не попались на эту подделку", – заявили в полиции Нидерландов.
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