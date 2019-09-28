В Нигерии освободили 500 человек из "дома пыток"

Табличка на доме - фото - Non Perele

В Нигерии полицейские освободили около 500 мужчин и мальчиков из дома, где они, как сообщалось, подвергаются пыткам и надругательствам. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Самому младшему мальчику - пять лет.

Полиция сообщила, что все, кто находился в доме были закованы в цепи.

Глава полиции города Кадуна Али Джанга рассказал агентству, что полицейские получили наводку на дом.

По мнению полицейского, увиденное - это "дом пыток" и место современного рабства.

Были арестованы восемь человек.

Али Джанга сообщил, что некоторые освобожденные были истощенны из-за недоедания, а у некоторых найдены следы побоев.

"Я здесь провел семь месяцев с цепями на ногах. Они же называли себя мусульманским центром, но, если попытаешься оттуда сбежать, тебя накажут. Они за это связывали людей и подвешивали к потолку", - рассказал Белл Хамза местным СМИ.

Как сообщает агентство, мусульманские школы пользуются большой популярностью в регионе, но уже давно появляются сообщения о злоупотреблениях в некоторых из них, например, что детям приходится просить милостыню на улицах.