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В Нигерии освободили 500 человек из "дома пыток"

В Нигерии освободили 500 человек из "дома пыток" - Фото
Табличка на доме - фото - Non Perele
28.09.2019, 08:35

Самому младшему мальчику - пять лет

В Нигерии полицейские освободили около 500 мужчин и мальчиков из дома, где они, как сообщалось, подвергаются пыткам и надругательствам. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Самому младшему мальчику - пять лет. 

Полиция сообщила, что все, кто находился в доме были закованы в цепи. 

Глава полиции города Кадуна Али Джанга рассказал агентству, что полицейские получили наводку на дом. 

По мнению полицейского, увиденное - это "дом пыток" и место современного рабства. 

Были арестованы восемь человек. 

Али Джанга сообщил, что некоторые освобожденные были истощенны из-за недоедания, а у некоторых найдены следы побоев. 

"Я здесь провел семь месяцев с цепями на ногах. Они же называли себя мусульманским центром, но, если попытаешься оттуда сбежать, тебя накажут. Они за это связывали людей и подвешивали к потолку", - рассказал Белл Хамза местным СМИ. 

Как сообщает агентство, мусульманские школы пользуются большой популярностью в регионе, но уже давно появляются сообщения о злоупотреблениях в некоторых из них, например, что детям приходится просить милостыню на улицах.

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нигерия дом пыток
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