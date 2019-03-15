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15.03.2019, 18:42

Обвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фото

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Обвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фото
Обвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фото
Обвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фотоОбвал школы в Нигерии: число жертв возросло до 20 человек - фото

По данным службы здравоохранения штата Лагос, из-под завалов спасли более 40 человек, которых отправили в больницы

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Фото: EPA

В результате обрушения здания школы в городе Лагосе в Нигерии, которое произошло 13 марта, погибли 20 человек, большинство из которых дети. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные власти.

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По данным службы здравоохранения штата Лагос, из-под завалов спасли более 40 человек, которых отправили в больницы. Некоторых пострадавших уже выписали, около 15 человек нуждаются в лечении, их состояние стабильное.

До сих пор точно неизвестно, сколько человек находились в здании во время обвала. Спасательные бригады прекратили поисковую операцию 14 марта, сообщив, что дошли до фундамента здания, не найдя других жертв. Некоторые семьи протестуют против этого и до сих пор пытаются найти под завалми пропавших детей.

Губернатор Лагоса Акинвунми Амбоде сообщил, что школа была расположена в здании незаконно, и пообещал закрыть такие заведения по всему штату. По данным чиновников, дом, в котором располагалась школа, будет снесен.

13 марта в коммерческой столице Нигерии Лагосе рухнуло трехэтажное здание, в котором находилась начальная школа. Многие люди, в том числе дети, оказались под завалами.

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Теги: Лагос, нигерия, дети, школа
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