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В Нигерии выставили на продажу в Интернете двадцать боевых МиГ-21 – фото

10.12.2020, 15:09
В Нигерии выставили на продажу в Интернете двадцать боевых МиГ-21 – фото - Фото
Нигерийские МиГ-21 (фото - trade-a-plane.com)

Двадцать истребителей МиГ-21 советского производства выставлены на продажу в Интернете в Нигерии. Об этом сообщает The Drive

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Компания Inter Avia Group разместила на одном из сайтов по продаже подержанных самолетов объявление о двадцати истребителях МиГ-21, которые ранее использовались военно-воздушными силами Нигерии. 

На выбор предлагаются 11 одноместных истребителей МиГ-21бис, пять одноместных истребителей МиГ-21МФ более ранней модели и четыре двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ. 

В издании полагают, что эти истребители ранее составляли практически весь военно-воздушный флот африканского государства. Большая часть этих самолетов была снята с эксплуатации и поставлена на хранение в начале 1990-х годов. С тех пор их оставили под открытым небом на одной из авиабаз на востоке страны.

Цена самолетов не указана.

  • В июле этого года мужчина приобрел остров Горс-Айленд около побережья Ирландии за 5,5 млн евро по видеосвязи, при этом он ни разу там не был.

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Станислав Стороженко
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