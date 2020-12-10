В Нигерии выставили на продажу в Интернете двадцать боевых МиГ-21 – фото

Двадцать истребителей МиГ-21 советского производства выставлены на продажу в Интернете в Нигерии. Об этом сообщает The Drive.

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Компания Inter Avia Group разместила на одном из сайтов по продаже подержанных самолетов объявление о двадцати истребителях МиГ-21, которые ранее использовались военно-воздушными силами Нигерии.

The Nigerian Air Force strike fleet 1986. 22 MiG-21 Fishbeds, 18 Sepecat Jaguars and 24 Alpha jet trainer/light attack pic.twitter.com/4JGSJ6HD4G — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) April 29, 2020

На выбор предлагаются 11 одноместных истребителей МиГ-21бис, пять одноместных истребителей МиГ-21МФ более ранней модели и четыре двухместных учебно-тренировочных МиГ-21УМ.

В издании полагают, что эти истребители ранее составляли практически весь военно-воздушный флот африканского государства. Большая часть этих самолетов была снята с эксплуатации и поставлена на хранение в начале 1990-х годов. С тех пор их оставили под открытым небом на одной из авиабаз на востоке страны.

Цена самолетов не указана.

В июле этого года мужчина приобрел остров Горс-Айленд около побережья Ирландии за 5,5 млн евро по видеосвязи, при этом он ни разу там не был.

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Станислав Стороженко

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