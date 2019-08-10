Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Норвегии мужчина в униформе открыл стрельбу в мечети

В Норвегии мужчина в униформе открыл стрельбу в мечети - Фото
Фото: ЕРА
10.08.2019, 21:43

В полиции не назвали злоумышленника, но охарактеризовали его как "белого молодого человека"

В Норвегии мужчина в униформе открыл огонь в мечети. Один человек получил ранения. Напавшего задержали прихожане до приезда полиции, сообщает ВВС.

По информации полиции, мужчина стрелял в исламском центре Аль-Нур, расположенном недалеко от Осло.

Правоохранители не назвали задержанного, но охарактеризовали его как "белого молодого человека".

Пострадал 75-летний член общины.

В полиции говорят, что, по предварительной информации, подозреваемый действовал один.

3 августа в Эль-Пасо, штат Техас, США, 21-летний нападавший расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм.

 

Напишите нам
стрельба мечеть норвегия осло
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 