В Норвегии мужчина в униформе открыл стрельбу в мечети

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В Норвегии мужчина в униформе открыл огонь в мечети. Один человек получил ранения. Напавшего задержали прихожане до приезда полиции, сообщает ВВС.

По информации полиции, мужчина стрелял в исламском центре Аль-Нур, расположенном недалеко от Осло.

Правоохранители не назвали задержанного, но охарактеризовали его как "белого молодого человека".

Пострадал 75-летний член общины.

В полиции говорят, что, по предварительной информации, подозреваемый действовал один.

3 августа в Эль-Пасо, штат Техас, США, 21-летний нападавший расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм.