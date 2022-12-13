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В Новой Зеландии запретили продавать сигареты тем, кто родился после 2008 года

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 20:37
В Новой Зеландии запретили продавать сигареты тем, кто родился после 2008 года - Фото
Фото - EPA

Парламент Новой Зеландии принял в третьем чтении закон, который вводит полный запрет на продажу табачных изделий гражданам, которые родились после 1 января 2009 года. Об этом сообщает New Zeland Herald.

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Издание отмечает, что "антитабачный закон" стал очередным шагом к полному запрету курения в стране с ориентиром в 2025 году.

Закон вносит три основных изменения:

- уменьшение количества никотина, разрешенного в предназначенных для курения табачных изделиях,
- сокращение количества точек розничной торговли табачными изделиями,
- гарантия, что табачные изделия вообще не будут продаваться лицам, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Законопроект должен еще пройти окончательное чтение в парламенте, которое выглядит практически неизбежным, так как его поддерживают крупнейшие фракции (лейбористы, зеленые и маори).

 

Сергій Бережний
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