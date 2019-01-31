В Нью Йорке показали желтый алмаз весом 552 карата - фото

Фото: ddmines.com

В Нью-Йорке показали самый большой из всех когда-либо найденных в Северной Америке алмазов. Об этом сообщает CBC.

Желтый алмаз, по форме похожий на яйцо, нашли в Канаде, в карьере Дьявик.

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Находка весит целых 552 карата - это самый большой по величине алмаз во всей Северной Америке. В мировом рейтинге он занимает 25-ю строчку.

Скрин из видео

"Для меня он бесценен. Я особо ценю чистые, неограненные камни. Я даже не хочу его разрезать и полировать", - говорит вице-президент Dominion Diamond Mines Джеймс Паундс.

Сейчас Паундс советуется с экспертами со всего мира касательно того, каким образом этот камень, собственно, и будут полировать.

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