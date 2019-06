В Нью-Йорке вертолет упал на небоскреб - видео

Сегодня днем в центре Манхеттена в Нью-Йорке вертолет упал на крышу 54-этажного здания и загорелся. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что катастрофа произошла на 787 Седьмой Авеню, на крыше здания, расположенного между Западной 51-й и Западной 52-й улицами, в северной части Таймс-сквер.

В здании, известном как Axa Equitable Center, арендуют офисы крупные компании, такие как BNP Paribas, Citibank и международная юридическая фирма Willkie Farr & Gallagher. Сотрудников компаний быстро эвакуировали.

Пожар на крыше здания потушили.

"Это был вертолет, который совершил вынужденную или аварийную посадку на крыше по той или иной причине, - губернатор Эндрю Куомо. - Люди, находившиеся в этот момент в здании, рассказали, что чувствовали как дрожит небоскреб".

Губернатор отметил, что пока неизвестно, сколько человек было в вертолете. В здании, по его словам никто не пострадал.

Пресс-секретарь департамента полиции Нью-Йорка сказал, что число возможных пострадавших неизвестно.

Канал WNBC сообщил, что на борту находился только пилот, и он погиб.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire #Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44

#Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA