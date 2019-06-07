Под Киевом самолет экстренно сел на воду: экипаж спасен - фото

Фото: ГСЧС

Сегодня, 7 июня, в 15:16 от командира самолета АН-2 руководителю полетов аэродрома Чайка поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду вблизи села Чайка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 15:38 самолет осуществил аварийную посадку на воду.

В 16:30 подразделения ГСЧС спасли троих членов экипажа, доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи.

Состояние членов экипажа удовлетворительное.

Точная причина экстренной посадки не сообщается.

6 июня возле Николаевки в Херсонской области столкнулись два автомобиля, после чего один из них врезался в остановку. В результате аварии двое людей погибли.

Фото: ГСЧС