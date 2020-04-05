В Нью-Йорке впервые снизилось число умерших от коронавируса

Фото: EPA

За последние сутки в американском штате Нью-Йорк впервые снизилось число людей, умерших от коронавируса, и число заразившихся COVID-19. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вместе с тем он отметил, что еще слишком говорить уверенно, что означают эти данные.

Общее количество подтвержденных коронавирусных инфекций в Нью-Йорке в настоящее время составляет 122 031. После роста в 8 327 случаев сегодня количество новых пациентов увеличилось на 7 256.

За последние 24 часа, по словам губернатора, умерли 594 человек. Всего - 4159.

США сейчас на первом месте по заболеваемости коронавирусом. По последним данным, там заражены 323,516 человек, 9171 человек умер.

По состоянию на утро 5 апреля, в мире 1 202 403 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729.

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса и спрогнозировал рост смертности.