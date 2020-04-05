В Нью-Йорке впервые снизилось число умерших от коронавируса

За последние сутки в американском штате Нью-Йорк впервые снизилось число людей, умерших от коронавируса, и число заразившихся COVID-19. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.
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Вместе с тем он отметил, что еще слишком говорить уверенно, что означают эти данные.
Общее количество подтвержденных коронавирусных инфекций в Нью-Йорке в настоящее время составляет 122 031. После роста в 8 327 случаев сегодня количество новых пациентов увеличилось на 7 256.
За последние 24 часа, по словам губернатора, умерли 594 человек. Всего - 4159.
США сейчас на первом месте по заболеваемости коронавирусом. По последним данным, там заражены 323,516 человек, 9171 человек умер.