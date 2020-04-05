Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Нью-Йорке впервые снизилось число умерших от коронавируса

В Нью-Йорке впервые снизилось число умерших от коронавируса - Фото
Фото: EPA
05.04.2020, 19:25

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил о снижении числа новых случаев коронавируса, но не стал делать прогнозы

За последние сутки в американском штате Нью-Йорк впервые снизилось число людей, умерших от коронавируса, и число заразившихся COVID-19. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вместе с тем он отметил, что еще слишком говорить уверенно, что означают эти данные.

Общее количество подтвержденных коронавирусных инфекций в Нью-Йорке в настоящее время составляет 122 031. После роста в 8 327 случаев сегодня количество новых пациентов увеличилось на 7 256.

За последние 24 часа, по словам губернатора, умерли 594 человек. Всего - 4159.

США сейчас на первом месте по заболеваемости коронавирусом. По последним данным, там заражены 323,516 человек, 9171 человек умер. 

  • По состоянию на утро 5 апреля, в мире 1 202 403 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729. 
  • Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса и спрогнозировал рост смертности. 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
США нью-йорк коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 