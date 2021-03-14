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В оазисе Египта обнаружили руины древней христианской общины монахов – фото

14.03.2021, 16:47
В оазисе Египта обнаружили руины древней христианской общины монахов – фото - Фото
Фото - Министерство туризма и ценностей Египта

Норвежско-французская археологическая миссия обнаружила в оазисе Бахария, Египет, руины комплекса келий и церквей христианских монахов. Ученые полагают, что древняя община появилась здесь в четвертом веке нашей эры. Об этом пишет The Guardian.  

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Сообщается, что здания были построены из базальта или глиняных кирпичей. При этом некоторые постройки были высечены в скалах.

Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов. На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке, а также символы на коптском языке, отмечает в министерстве древностей Египта.

Это отдаленное место, расположенное в оазисе к юго-западу от Каира, было заселено с четвертого по восьмой века, пишет The Guardian. 

Станислав Стороженко
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археология Египет оазис монах христианство
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