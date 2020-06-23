В одном из самых холодных мест на Земле зафиксировали "рекордную" жару

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В российском городе Верхоянск в Сибири жара достигла 38 градусов тепла, вероятно, обновив рекорд за всю историю наблюдений. Это место считают одним из самых холодных на Земле. Об этом сообщает BBC News Україна.

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В 1892 году в Верхоянске зафиксировали температуру минус 67,7 градусов по Цельсию. Исторический рекорд еще должны зафиксировать ученые, однако температура в городе уже превысила среднее значение июня на 18 градусов.

В январе температура там достигает в среднем минус 42 градуса, в июне около 20 градусов. BBC приводит точку зрения, что потепление происходит в Арктике в два раза быстрее, чем на глобальном уровне.

"Из года в год температурные рекорды превышаются по всему миру, но Арктика прогревается быстрее, чем какое-либо другое место на Земле. Поэтому неудивительно, что в этом регионе новый рекорд. Мы увидим еще больше таких вещей в ближайшем будущем", - считает атмосферолог Дан Митчелл.

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