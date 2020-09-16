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В Панаме нашли уже второе массовое захоронение – это могут быть жертвы сектантов: фото

16.09.2020, 13:30
В Панаме нашли уже второе массовое захоронение – это могут быть жертвы сектантов: фото - Фото
Извлечение останков (Фото - пресс-служба прокуратуры Панамы)

В Панаме правоохранители нашли массовое захоронение в районе, где действует секта

14 сентября в Панаме провели извлечение останков из массового захоронения, которое находится в 350 км к западу от столицы страны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры страны.

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Останки передали в судебный морг, где их изучат, чтобы установить личность погибших, причины их смерти и прочие факты.

В январе в этом же районе нашли еще одно массовое захоронение, из которого извлекли трупы беременной женщины и шести детей. Подозревают религиозную секту Новый свет Бога, которая практикует экзорцизм. Также сектанты пытали местное население. В ходе рейда полиция освободила 14 пленников, которых удерживали сектанты. 

Лидера этой секты, по данным Русской службы Би-би-си, арестовали ранее на этой неделе.

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Владислав Сердюк
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