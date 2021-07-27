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В Париже коктейлями Молотова атаковали посольство Кубы: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 17:25
В Париже коктейлями Молотова атаковали посольство Кубы: фото - Фото
Фото: EPA

Французские власти заявили, что расследуют нападение на посольство Кубы в Париже — неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание диппредставительства. Об этом сообщает France 24.

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В полиции говорят, что никакие аресты в связи с инцидентом не проводились. Также, по информации следствия, никто не взял на себя ответственность за нападение.

Полиция Парижа сообщила, что в понедельник поздно вечером в посольство были брошены две "бензиновые бомбы". К моменту прибытия пожарных возгорание было потушено.

Тем временем пресс-центр министерства иностранных дел Кубы сообщил, что было брошено три коктейля Молотова, два из которых попали в посольство и загорелись. В сообщении говорится, что пожар потушили кубинские дипломаты.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил в нападении США.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции заявила во вторник, что Франция осуждает нападение на кубинское посольство и что начато судебное расследование. Она добавила, что в районе посольства усилены меры безопасности.

Кубинские посольства во многих городах по всему миру стали объектами акций как против правительства Кубы, так и в его поддержку.

  • 11 июля 2021 года тысячи кубинцев вышли на улицы по всей стране против экономического, продовольственного, социального кризиса и кризиса в здравоохранении. Это крупнейшие антиправительственные протесты на острове за последние десятилетия.
  • Активисты утверждали, что власти используют "бригады быстрого реагирования" из титушек, и обвиняли правительство в попытке подавить интернет-связь.
  • 14 июля сообщалось, что власть Кубы начала блокировать доступ к соцсетям и мессенджерам.
  • 23 июля США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры и членов кубинского элитного подразделения спецназа Boinas Negras (черные береты).



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куба париж коктейль молотова
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