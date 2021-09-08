В Париже на €10 млн ограбили бутик Bulgari. Полиция задержала троих подозреваемых

В Париже задержаны трое подозреваемых в ограблении на €10 млн магазина Bulgari. Об этом сообщает CNN.

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Ограбление произошло 7 сентября: несколько вооруженных людей в строгих костюмах незадолго до полудня вошли в бутик Bulgari, расположенный на Вандомской площади в центре Парижа. Они забрали ювелирные изделия на общую сумму €10 млн и попытались скрыться: трое в автомобиле и четверо на скутерах.

Полицейские догнали автомобиль менее чем в двух километрах от места преступления. Правоохранители начали стрелять, подозреваемые бросили авто и, бросив часть добычи, попытались убежать. Их задержали.

Четверым другим подозреваемым, которые воспользовались скутерами, удалось скрыться.

В компании Bulgari, которая принадлежит Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, заявили, что во время ограбления люди не пострадали.

В июле из магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей похитили драгоценности на сумму почти €2 млн. Вскоре украденное нашли, подозреваемых арестовали.

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Наталия Медведева

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