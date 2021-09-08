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В Париже на €10 млн ограбили бутик Bulgari. Полиция задержала троих подозреваемых

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 23:40
В Париже на €10 млн ограбили бутик Bulgari. Полиция задержала троих подозреваемых - Фото
Полиция на месте ограбления (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

В Париже задержаны трое подозреваемых в ограблении на €10 млн магазина Bulgari. Об этом сообщает CNN.

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Ограбление произошло 7 сентября: несколько вооруженных людей в строгих костюмах незадолго до полудня вошли в бутик Bulgari, расположенный на Вандомской площади в центре Парижа. Они забрали ювелирные изделия на общую сумму €10 млн и попытались скрыться: трое в автомобиле и четверо на скутерах.

Полицейские догнали автомобиль менее чем в двух километрах от места преступления. Правоохранители начали стрелять, подозреваемые бросили авто и, бросив часть добычи, попытались убежать. Их задержали.

Четверым другим подозреваемым, которые воспользовались скутерами, удалось скрыться.

В компании Bulgari, которая принадлежит Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, заявили, что во время ограбления люди не пострадали.

  • В июле из магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей похитили драгоценности на сумму почти €2 млн. Вскоре украденное нашли, подозреваемых арестовали.

Читайте также: В Бразилии грабители убегали от полиции с заложниками на крышах своих авто: видео

Наталия Медведева
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