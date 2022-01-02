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В Париже с Триуфальной арки сняли флаг ЕС после возмущения правых политиков

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 20:13
В Париже с Триуфальной арки сняли флаг ЕС после возмущения правых политиков - Фото
Скриншот с видео

Гигантский флаг Европейского Союза, установленный на Триумфальной арке в Париже в ознаменование начала председательства Франции в ЕС, сняли после того, как этот шаг подвергся критике со стороны правых французских политиков. Об этом сообщает BBC.

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Лидер правых Марин Ле Пен заявила, что "замена" французского флага на памятнике является посягательством на самобытность страны, и пригрозила обратиться с жалобой в высший суд Франции по административным делам.

Правый независимый кандидат в президенты Эрик Земмур назвал вывешивание флага ЕС "возмутительным".

Кандидат от консерваторов Валери Пекресс написала в Twitter: "Возглавляйте Европу, но не стирайте французскую идентичность".

В Париже с Триуфальной арки сняли флаг ЕС после возмущения правых политиков

Министр по европейским делам Клеман Бон отрицает, что правительство поддалось давлению со стороны правых, и сказал, что флаг ЕС не размещался на Тримфальной арке на постоянной основе, его снятие было запланировано.

Бон также отметил, что французский флаг только иногда выставляют на Триумфальной арке, это не постоянное место для него.

  • В июле 2021 года Ле Пен была переизбрана председателем ультраправой партии Национальный фронт. 

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Вадим Ребрина
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ЕС марин ле пен клеман бон
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