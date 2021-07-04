Пропутинские ультраправые во Франции переизбрали Ле Пен своим лидером

Поддерживающий Россию французский политик Марин Ле Пен переизбрана председателем ультраправой партии Национальное объединение (НО). Об этом сообщает France24.

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52-летняя Ле Пен получила 98% голосов однопартийцев на съезде НО в городе Перпиньян, альтернативных кандидатов на пост главы ультраправой партии не было.

Ле Пен возглавляет ультраправых Франции с 2011 года – сначала партия называлась Национальный фронт, а в 2018-ом ее переименовали в Национальное объединение.

Как отмечается, Ле Пен продолжает готовиться к участию в перзиендтских выборах во Франции в 2022 году.

СПРАВКА. Национальный фронт (с 2018 года – Национальное объединение) – ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции, основанная в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном. Позже руководство партией переняла его дочь Марин Ле Пен, она . Национальный фронт (с 2018 года – Национальное объединение) – ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции, основанная в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном. Позже руководство партией переняла его дочь Марин Ле Пен, она придерживается пророссийских взглядов отрицает российское военное присутствие в Украине.

28 июня во Франции пророссийский политик Тьерри Мариани проиграл местные выборы в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

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Наталия Медведева

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