UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пропутинские ультраправые во Франции переизбрали Ле Пен своим лидером

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 21:47
Пропутинские ультраправые во Франции переизбрали Ле Пен своим лидером - Фото
Марин Ле Пен (Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON)

Поддерживающий Россию французский политик Марин Ле Пен переизбрана председателем ультраправой партии Национальное объединение (НО). Об этом сообщает France24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

52-летняя Ле Пен получила 98% голосов однопартийцев на съезде НО в городе Перпиньян, альтернативных кандидатов на пост главы ультраправой партии не было.

Ле Пен возглавляет ультраправых Франции с 2011 года – сначала партия называлась Национальный фронт, а в 2018-ом ее переименовали в Национальное объединение.

Как отмечается, Ле Пен продолжает готовиться к участию в перзиендтских выборах во Франции в 2022 году.

СПРАВКА. Национальный фронт (с 2018 года – Национальное объединение) – ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции, основанная в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном. Позже руководство партией переняла его дочь Марин Ле Пен, она придерживается пророссийских взглядов и отрицает российское военное присутствие в Украине. 

Читайте также: Лобби Кремля в Европарламенте. Как Россия может влиять на политику ЕС – расследование

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
марин ле пен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 