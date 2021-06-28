Во Франции пропутинский политик проиграл региональные выборы
Во Франции пророссийский политик Тьерри Мариани проиграл местные выборы в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Об этом сообщает BBC.
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Победителем на выборах главы местного совета в регионе стал кандидат от партии Республиканцы, депутат Европарламента Рено Музелье.
Мариани, баллотировавшийся от Национального фронта Марин Ле Пен, победил в первом туре выборов. Другие партии поддержали Музелье, что позволило ему одержать победу во втором туре.
Национальный фронт не сумел победить ни в одном из регионов Франции, как и партия президента Франции Эмманюэля Макрона Вперед, Республика! На выборах зафиксирована низкая явка – на избирательные участки пришли около трети избирателей.
В Украине против Мариани прокуратурой Крыма открыто уголовное дело из-за визита в оккупированный Крым в 2016 году.
- В марте 2019 года Мариани вместе с группой других французских политиков летал в Крым на мероприятия к пятилетию оккупации полуострова.
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