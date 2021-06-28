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Во Франции пропутинский политик проиграл региональные выборы

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2021, 13:25
Во Франции пропутинский политик проиграл региональные выборы - Фото
Тьерри Мариани (Фото – Sebastien Nogier, EPA)

Во Франции пророссийский политик Тьерри Мариани проиграл местные выборы в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Об этом сообщает BBC.

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Победителем на выборах главы местного совета в регионе стал кандидат от партии Республиканцы, депутат Европарламента Рено Музелье.

Мариани, баллотировавшийся от Национального фронта Марин Ле Пен, победил в первом туре выборов. Другие партии поддержали Музелье, что позволило ему одержать победу во втором туре.

Национальный фронт не сумел победить ни в одном из регионов Франции, как и партия президента Франции Эмманюэля Макрона Вперед, Республика! На выборах зафиксирована низкая явка – на избирательные участки пришли около трети избирателей.

В Украине против Мариани прокуратурой Крыма открыто уголовное дело из-за визита в оккупированный Крым в 2016 году.

СПРАВКА. Национальный фронт (с 2018 года – Национальное объединение) - ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции, основанная в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном. Позже руководство партией переняла его дочь Марин Ле Пен, она придерживается пророссийских взглядов и отрицает российское военное присутствие в Украине. 
  • В марте 2019 года Мариани вместе с группой других французских политиков летал в Крым на мероприятия к пятилетию оккупации полуострова.

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Денис Юдин
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выборы франция марин ле пен национальный фронт Тьерри Мариани
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