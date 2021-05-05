Лобби Кремля в Европарламенте. Как Россия может влиять на политику ЕС – расследование
Некоторые депутаты Европейского парламента использовали российские визы для переговоров об инвестировании, а также для выполнения роли "независимых наблюдателей" на выборах президента России в 2018 году. Кроме того, россиянка Тамара Волохова, занимавшаяся выдачей им виз, является помощником пророссийского депутата Европарламента Тьерри Мариани и имеет доступ к информации комитета ЕП по иностранным делам и его подкомитета по безопасности и обороне. Об этом пишет euobserver.com.
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Несмотря на провал французской партии Национальный фронт на муниципальных выборах во Франции, Волохова также остается важным российским функционером партии в Европарламенте, причем как в Страсбурге, так и в Брюсселе.
"Ее доступ к заседаниям комитетов Европарламента, которые помогают формировать европейскую внешнюю и оборонную политику, в сочетании с местом ее босса Мариани в специальном комитете по иностранному вмешательству - представляет собой явную угрозу безопасности Европейского парламента, которую необходимо срочно устранить", – пишет издание.
Именно комитет по иностранному вмешательству является офисом властей ЕС, который создан, в частности, для расследования российского вмешательства в дела ЕС.
Сообщается, что помощником Мариани некоторое время была и дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Как стажер, Пескова не имела доступа к конфиденциальной информации, по крайней мере, официально. Однако политический советник Волохова получила полный доступ ко всему, что связано с работой вышеупомянутых комитетов и других офисов в Европейском парламенте.
В материале Euractiv также отмечается, что в 2017 году Волохова участвовала в процессе оформления российских виз для ряда членов ЕП от правой группы депутатов Европа наций и свобод (Это политическая группа предшествовала появлению правой фракции Идентичность и демократия в теперешнем созыве ЕП – ред.).
- 13 марта 2019 года Мариани с рядом французских евродепутатов незаконно посещали оккупированный полуостров. В МИД уточняли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.
- В 2020 году Путин предложил поменять конституцию РФ и допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом. В Крым на "обнуление" сроков Путина поехала группа депутатов ЕС из Германии, Франции, Болгарии и Венгрии.
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