В парке Нью-Йорка машина убила известную сову. Любители птиц "злятся", требуя объяснений

В Центральном парке Нью-Йорке в результате столкновения с грузовиком техобслуживания умерла известная пестрая сова Барри. Это разозлило любителей птиц, которые требуют объяснений. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В управлении парка рассказали, что инцидент произошел в 02:30 по местному времени, когда произошел "контакт" совы с грузовиком. Она низко летела в поисках еды.

Фанаты совы Барри заявили, что они "глубоко убиты горем, откровенно злятся, и скорбят". Многие любители птиц в соцсетях разделили схожие чувства, потребовав расследовать, почему машина техобслуживания парка ехала в то время, когда многие ночные существа охотятся, пишут журналисты.

Heartbroken a few of my favorite shots of Barry. #birdcpp pic.twitter.com/dUQxqwOLjU