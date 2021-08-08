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В парке Нью-Йорка машина убила известную сову. Любители птиц "злятся", требуя объяснений

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 15:51
В парке Нью-Йорка машина убила известную сову. Любители птиц
Сова (Иллюстративное фото - pixabay)

В Центральном парке Нью-Йорке в результате столкновения с грузовиком техобслуживания умерла известная пестрая сова Барри. Это разозлило любителей птиц, которые требуют объяснений. Об этом сообщает BBC

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В управлении парка рассказали, что инцидент произошел в 02:30 по местному времени, когда произошел "контакт" совы с грузовиком. Она низко летела в поисках еды. 

Фанаты совы Барри заявили, что они "глубоко убиты горем, откровенно злятся, и скорбят". Многие любители птиц в соцсетях разделили схожие чувства, потребовав расследовать, почему машина техобслуживания парка ехала в то время, когда многие ночные существа охотятся, пишут журналисты. 

Организация Central Park Conservancy, отвечающая за уход и обслуживание парка, сообщила, что команда выполняла запланированные работы и соблюдала все требования: медленно двигалась со скоростью 24 км в час с включенными фарами и мигалками.

Владислав Сердюк
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сова центральный парк нью-йорка
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