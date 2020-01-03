Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

400 лет. В центре Стокгольма нашли древний корабль: фото

400 лет. В центре Стокгольма нашли древний корабль: фото - Фото
фото - Arkeologikonsult
03.01.2020, 09:09

Раньше эта местность была заполнена морской водой

В парке Кунгстрадгорден в центре Стокгольма раскопали остатки корабля XVI века. Об этом сообщает The Local Se.

Археологи считают, что нашли остатки корабля Самсон, который в 1590-х годах построили по заказу Карла. Они предполагают, что судно затонуло в начале XVII века. Со временем его засыпало на дне илом и мусором. Поэтому его и не обнаружили, когда осушали морское дно в районе парка.

Смотрите также: Больше 1000 лет. В джунглях нашли огромный дворец майя: видео

На 30-метровом корабле археологи обнаружили монеты, стекло, керамику и маленький глиняный шарик, который, возможно, был детской игрушкой.

Читайте также: Ученые нашли новый минерал, который прилетел из космоса

Напишите нам
археолог парк стокгольм корабль самсон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 