400 лет. В центре Стокгольма нашли древний корабль: фото

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В парке Кунгстрадгорден в центре Стокгольма раскопали остатки корабля XVI века. Об этом сообщает The Local Se.

Археологи считают, что нашли остатки корабля Самсон, который в 1590-х годах построили по заказу Карла. Они предполагают, что судно затонуло в начале XVII века. Со временем его засыпало на дне илом и мусором. Поэтому его и не обнаружили, когда осушали морское дно в районе парка.

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На 30-метровом корабле археологи обнаружили монеты, стекло, керамику и маленький глиняный шарик, который, возможно, был детской игрушкой.

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