В Подмосковье нашли три беспилотника с видеокамерами – россМИ
25.04.2023, 10:34
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
В разных районах Подмосковья найдены три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
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Один из БПЛА обнаружен недалеко от места падения беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе.
Россияне прорабатывают версию, что обнаруженные сегодня дроны выполняли функцию корректировки беспилотника со взрывчаткой в режиме онлайн.
- Ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
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