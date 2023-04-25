В Подмосковье нашли три беспилотника с видеокамерами – россМИ

В разных районах Подмосковья найдены три упавших квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Один из БПЛА обнаружен недалеко от места падения беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе.

Россияне прорабатывают версию, что обнаруженные сегодня дроны выполняли функцию корректировки беспилотника со взрывчаткой в режиме онлайн.

Ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

Вадим Ребрина

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